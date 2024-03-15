Gaziantep'te arazi anlaşmazlığında kan aktı: Yaralı var!
Şehitkamil ilçesinde husumetli 2 şahıs arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taraflardan biri silahla vurularak yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi’nde öğle saatlerinde silahlı kavga yaşandı.
İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında adı öğrenilemeyen şahıs, husumetlisi Ahmet E.’ye ateş etti.
YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!
Olay sonrası çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet E.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, olayı gerçekleştirerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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