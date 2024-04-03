Son dakika... Malatya'da deprem! Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi.... AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.9 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:57
Son dakika... Malatya'da deprem! Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.48'de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. 

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.


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