Gaziantep'te babasının şiddetine maruz kalan bebek ile ilgili yayın yasağı geldi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te babası tarafından şiddete maruz kalan Cihan bebek ile ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
Gaziantep'te, bir babanın 3 aylık bebeği Cihan Göç'ü defalarca tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluşurken, aldığı darbelerle ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren bebek hastanede tedavi altına alındı.
3 aylık bebeğini darbeden baba ise tutuklandı.
YAYIN YASAĞI GELDİ
RTÜK'ten yapılan açıklamada, yayın yasağının Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir"
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