Gaziantep’te damat dehşeti... Can kaybı 5’e yükseldi!

Halil Çağlar’ın boşanma aşamasındaki kadını ve 2 kayınbiraderini tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda yaralanan baldızı Adile Oymak da hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çağlar’ın kızı Nimet Çağlar’ın tedavisi ise sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:20
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde 29 Ocak günü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; TIR şoförlüğü yapan Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasında olduğu Yüksel Çağlar ile konuşmaya gitti.

Halil Çağlar ile eve geldiği için kendisine tepki gösteren kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Çağlar, üzerindeki tabanca ile Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile baldızı Adile Oymak ve kızı Nimet Çağlar'a ateş açtı, ardından aracı ile kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak’ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Adile Oymak ve Nimet Çağlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ!

Halil Çağlar ise, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında polis kontrol noktasını görünce tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Adile Oymak da bugün tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumuna getirilen Adile Oymak’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çağlar çiftinin kızları Nimet Çağlar’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


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