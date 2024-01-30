Kardeşi dehşeti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı!

Mamak'ta tartıştığı kardeşi Murat Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Ş. hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 08:27
Kardeşi dehşeti... Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı!
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Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tartıştığı ağabeyini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş.'yi (33) olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyi ile uzun süredir aralarında husumet bulunduğunu ileri süren şüpheli, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında bulunan bıçak ile ağabeyini birçok yerinden yaraladığını söyledi.

Olayda ağır şekilde yaralanan ve Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ş.'nin (37) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


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