Sütçüler'de korkutan ev yangını: İtfaiye müdahale etti!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:18

Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde geçen gün akşam saatlerinde,kerpiç bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, alevler evi sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV KÜL OLDU!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.