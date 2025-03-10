Sütçüler'de korkutan ev yangını: İtfaiye müdahale etti!
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde kerpiç bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, alevler evi tamamen küle çevirerek kullanılamaz hale getirdi.
Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde geçen gün akşam saatlerinde,kerpiç bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, alevler evi sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV KÜL OLDU!
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- 'Esad rejiminin artığı olan...'