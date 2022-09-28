Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan Lina Nazlı, toprağa verildi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:09

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün Şahinbey ilçesinde bir adreste yapılan aramada cesedi bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Minik Lina için Bahattin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına, baba Abdurrahman Erbay, Gaziantep Valisi Davut Gül, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve yakınları katıldı.

MONTUNU TABUTA SERDİ

Kızının tabutuna polarını seren baba Abdurrahman Erbay gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste önceki gün yapılan aramada, 3 yaşında ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.