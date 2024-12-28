Gaziantep'te dev 'sahte ilaç' operasyonu: Tam 105 bin 757 adet...

Gaziantep'te 105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te dev 'sahte ilaç' operasyonu: Tam 105 bin 757 adet...
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 14:00

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ilaç üretimine yönelik çalışma başlattı.

HEPSİNE EL KONULDU

Belirlenen iki adreste yapılan aramada, 105 bin 757 sahte ilaç ve ilaç yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #gaziantep #sahte ilaç

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