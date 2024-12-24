Gaziantep'te TIR'a çarpan sürücü kurtarılamadı!
Oğuzeli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetin 24 yaşındaki sürücüsü Serkan Akdeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Serkan Akdeniz (24) idaresindeki 27 ET 552 plakalı kamyonet, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 27 AJL 185 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdeniz'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı.
Etiketler: #gaziantep #Kamyonet #kaza #TIR
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