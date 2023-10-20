Gaziantep'te dinamitle patlatılan bina yıkılmadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 6 katlı bina 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmayınca, işlem ertelendi.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:52
Gaziantep'te dinamitle patlatılan bina yıkılmadı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın dün akşam saatlerinde, dinamit ile yıkımı için çalışma başlatıldı.

Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi. Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe ertelendi. 


gaziantep Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

Orta hasarlı bina bilmecesi sürüyor

Orta hasarlı bina bilmecesi sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaya hasarsız raporu verildiği iddia edildi

Malatya'da ağır hasarlı binaya hasarsız raporu verildiği iddia edildi
Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü!

Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü!

En Çok Okunan Haberler