Orta hasarlı bina bilmecesi sürüyor

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin önce “Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir” açıklamasını yapıp ardından bunun bireysel görüşü olduğunu belirtmesi, yurttaşları ne yapacağını bilemez hale geldi.

Cumhuriyet’e konuşan depremzedelerden Özge Turaç, Hatay’ın Armutlu Mahallesi’ndeki orta hasarlı evlerine ilişkin belirsizliğin kendilerini her geçen gün daha fazla mağdur ettiğini söyledi. “İşlerimize devam edebilmek için kente geri döndük, ev bulamayınca Arsuz’da 1+1 evi 8 bin TL’ye bulduk ve iki aile kalıyoruz. İş nedeniyle her gün Arsuz-Defne arası gidip geliyoruz. Her geçen gün maliyet artıyor. Artık bir karar verilsin de önümüzü görelim” diye konuştu. Turaç ayrıca binaların atıl durumu nedeniyle musluklarından elektrik sigortalarına kadar her şeyin çalındığına da dikkat çekti.

EN KÖTÜ EVİN KİRASI 8 BİN TL

Hatay’daki evi depremde orta hasarlı olarak raporlanan Retibe Bostancı ise “Konteyner çıkmayınca kira desteğine başvurduk, 5 bin lira verildi. Oysa burada en kötü ev kirası bile 8 bin TL’den başlıyor” dedi. Evinin durumu netleşene kadar zaman kazanmaya çalıştıklarını ama artık bunun sonunun olmadığını belirten Bostancı, “Kira yardımı dışında desteğimiz yok. Her geçen gün cebimizden para çıkıyor ve elimiz kolumuz bağlı” ifadelerini kullandı.