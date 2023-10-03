Malatya'da ağır hasarlı binaya hasarsız raporu verildiği iddia edildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı iddia edilen bir binaya hasarsız raporu verildiğini ileri süren esnaf yetkililerden yardım istedi.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 08:00
Malatya'da ağır hasarlı binaya hasarsız raporu verildiği iddia edildi
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Malatya'nın Battalgazi İlçesine Bağlı Şıkşık Mahallesi’nde esnaflık yapan Aziz Demirhan, 6 Şubat depremlerinde işyerlerinin ağır hasar aldığını iddia ederek, daha önce hasarlı şeklinde raporlanan işyerlerine son olarak hasarsız raporu verdiğini kaydetti.

"YENİDEN İNCELENSİN"

Mağdur olduklarını ifade Demirhan, ”Depremi Malatya’da yaşadık. Esnaflık yapıyorum binamıza ilk olarak az hasarlı, sonra orta hasarlı en son da ise ağır hasarlı dediler sonra gelip yeninden baktılar hasarsız diye rapor yazdılar. Bende esnaflık yapıyorum yan binamız yıkım esnasında kolonlar zarar gördü yeniden kontrol edilmesini istiyoruz“ dedi.
Esnaf Aziz Demirhan’ın eşi Bedriye Demirhan ise “İşyerimiz ağır hasarlı ama sistem üzerinde hasarsız olarak geçiyor. Konteyner çıkmıyor müşterilerimiz gelmiyor kira fiyatımız artı. Yetkilere sesleniyorum binamız yeniden incelensin” diye konuştu.


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Malatya ağır hasar

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