Gaziantep'te ele geçirildiler: Tam 1 milyon lira değerinde...

Gaziantep’te jandarma ekiplerince iki farklı şahsa ait işyerine yapılan operasyonda 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te ele geçirildiler: Tam 1 milyon lira değerinde...
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:30

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde E.Y. ve M.Ç. isimli iki farklı şahsa ait işyerine baskın yapıldı.

PİYASA DEĞERİ TOPLAM 1 MİLYON 200 BİN TL

İşyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 55 adet akıllı telefon ve 60 adet akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kaçakçı #Kaçakçılık

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