Gaziantep'te fahiş kira artışı yapanlara ceza kesilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 21:32
Gaziantep'te fahiş kira artışı yapanlara ceza kesilecek
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen kentlerde evsiz kalan depremzedeleri bu kez de ev sahipleri, emlakçılar ve nakliye şirketleri mağdur ediyor. Depremzedelerin mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışanlar nedeniyle deprem bölgesine komşu illerdeki kiralar uçtu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.

CEZA KESİLECEK

Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.


Davut Gül gaziantep ev kiraları

İlgili Haberler

Can pazarı bitti mal pazarı başladı... Evsiz kalan depremzedeleri bu kez de kira artışları mağdur etti

Can pazarı bitti mal pazarı başladı... Evsiz kalan depremzedeleri bu kez de kira artışları mağdur etti
Şanlıurfa'da kira artışı yapan emlakçılara ceza yağdı

Şanlıurfa'da kira artışı yapan emlakçılara ceza yağdı
CHP’li Kılıç: İş yeri kira artış oranı yüzde 30’a sabitlenmeli!

CHP’li Kılıç: İş yeri kira artış oranı yüzde 30’a sabitlenmeli!

En Çok Okunan Haberler