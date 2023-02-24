Gaziantep'te fahiş kira artışı yapanlara ceza kesilecek

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 21:32

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 21:32

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen kentlerde evsiz kalan depremzedeleri bu kez de ev sahipleri, emlakçılar ve nakliye şirketleri mağdur ediyor. Depremzedelerin mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışanlar nedeniyle deprem bölgesine komşu illerdeki kiralar uçtu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.

CEZA KESİLECEK

Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.