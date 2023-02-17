Şanlıurfa'da kira artışı yapan emlakçılara ceza yağdı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:21

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 20:21

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı. Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.



