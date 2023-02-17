Şanlıurfa'da kira artışı yapan emlakçılara ceza yağdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.

İHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:21
Şanlıurfa'da kira artışı yapan emlakçılara ceza yağdı
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı. Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı. 



Şanlıurfa Kahramanmaraş depremi emlak kira artışı

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