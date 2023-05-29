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Zonguldak'ta trafik kazası: Baba öldü, kızı yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Kırmızı (54) hayatını kaybetti, kızı Ayşenur Kırmızı (25) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:15
Zonguldak'ta trafik kazası: Baba öldü, kızı yaralı
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Zonguldak yolundaki kavşakta sabah saatlerinde; Karabük'ten Devrek'e giden Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 67 ABJ 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Kırmızı ile kızı Ayşenur Kırmızı yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Hasan Kırmızı, kurtarılamadı. Kızı ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

B.A. ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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