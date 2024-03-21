Zeydan Karalar, Adana’da yeniden aday ve iddialı: ‘Bu sefer farkla alırız’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:02

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı geçen seçim öncesindeki propaganda döneminde ziyaret etmiştik. Belediye başkanlığına yürüdüğü her haliyle belli oluyordu. Bu propaganda döneminde de ziyaret ettik. Karalar, borç batağındaki Adana’yı ayağa kaldırmış. “Belediyenin bir geliri varsa, dört borcu vardı. Biz bunu tersine çevirdik” diyor. Ve bu seçimdeki iddiasını ortaya koyuyor: “Adana’yı bu sefer farkla alırız.”

Zeydan Karalar, 2019’da koltuğa oturur oturmaz bir yığın sorunu kucağında buldu. O günlerde belediyede çalışan bir yurttaş, bizi arayıp “Ben belediyede işçiyim, maaş alamadım. Haberimizi yapın da maaşımızı belki alırız” diye yakınmıştı. Sormak için Karalar’ı aramıştım ve “İşçilerin maaşlarını bir hafta sonra ödeyeceğim. Ödemezsem haber yap” demişti. Maaşlar ödenmiş, bir hafta sonra aradığım işçi, “Allah razı olsun” demişti.

O günden bu yana Karalar’ı çoğunlukla sahada gördük. CHP’nin görece daha az oy aldığı kuzey ilçelerinin eksikliklerine odaklandı. Bir yandan belediyenin gelirlerini artırdı, diğer yandan altgeçitlerle trafiği rahatlatmaya çalıştı.

‘ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYACAĞIZ’

Bu ziyaretimizde, ADANAGİAD’ın toplantısına birlikte gittik. Giderken seçimden beklentisini sorduk. “Büyükşehiri farkla alırız. Seyhan’ı alırız sorun olmaz. Çukurova’da büyük fark atarız. Başka belediyeleri de alacağız ve belediye meclisinde çoğunluğu sağlayacağız” dedi.

Karalar, genç işadamlarına kendine has üslubuyla seslendi:

“Ulaşım master planını yaptık. üç altgeçit yaptık, sekiz tane daha yapacağız. Geldiğimizde Adana’ya turist gelmiyordu. Şimdi 1 milyon yerli turist, 300 bin yabancı turist geliyor. Adana nitelikli göç veriyor, niteliksiz göç alıyor. Ülkemiz, göç alabilir. Ancak niteliklerini belirleyerek, şu şu özellikleri olanları istiyorum der ve alır. Tıpkı Almanya gibi. Milli bütünlüğümüzü bozacak göçlere izin verilmemeli.”

YAPAY ZEKÂ İLE TASARRUF

Küresel su krizine dikkat çeken Karalar, aynı sorunun Adana’yı da ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti. Artık sınıra dayanmış durumda olduklarını söyleyen Karalar, “Bir arıtma kurma zorunluluğumuz var, kayıp kaçak yüzde 46. Bunun yüzde 20’si parası ödenmeyen, yüzde 25’i şebekeden kaynaklı. Biz yapay zekâ ile yaklaşık 7 milyon metreküp tasarruf yaptık. Bu Adana’nın üç aylık suyu” bilgisini verdi.

Su sorununu çözebilmek için Tufanbeyli’ye, İmamoğlu ve Kozan’a yatırım yaptıklarını, Yedigöze Barajı’nın temelini attıklarını aktaran Karalar, haftanın beş günü suyu olmayan Kozan’da sorunları çözdüklerini açıkladı.

Karalar, “Karataş’ta 106 kilometre su hattı yaptık, arıtmasını yaptık. Pozantı’ya müjde 48 milyon Avro kredi ile Tekir ve Pozantı’nın altyapısına başlıyoruz” diyor.

KİRA RANTI KESİLMİŞ

Gittiğimiz hemen her yerde bir şey dikkat çekiyor. Belediyeler AKP döneminde bütün araç parkı ve ekipmanları kiralıyor. CHP’ye geçen belediyeler tam tersi mal sahibi oluyor. Ardahan’da Faruk Demir’in ardından Karalar da bu konuya değindi:

“Bizi yetiştirenler, ‘Kasaya ve paraya sahip çıkın’ derler. Geldiğimizde 1 TL’lik gelire karşın 4 TL borcu vardı belediyenin. Şimdi tam tersine döndü. Yaptığımız bütçeler yüzde 97 oranında tutuyor. 321 iş makinesi aldık, 65 milyon TL kira ödemekten kurtulduk. İş makineleri 4-5 ayda kendini amorti ettiler. Elektrik yatırımı yaptık, 200 milyonluk faturayı kestik.”

VERGİ KAYBI

Eskinin sanayi kenti Adana, son dönemde bu özelliğini kaybetmesinin yanı sıra var olan işletmelerin merkezi de bu kent değil. Dolayısıyla kurumların ödediği vergiler, Hatay, Kocaeli gibi illere gidiyormuş. Karalar, göreve geldiklerinde vergi gelirinin 350 milyon TL olduğunu, bilgisayar üzerinden basit düzenlemeler yapılmasını sağlayarak bunun 2.5 milyar TL’ye çıkarıldığını söylüyor, hedefinin bunu 5 milyar TL’ye çıkarmak olduğunu anlatıyor.

TEKNİK ADAM

Deprem konusu gündeme gelince Karalar, bir adım geri çekiliyor ve “İşte şimdi önce teknik adamım, sonra belediye başkanı” diyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nin kesinlikle kurulacağını, zemine göre mikro bölgeleme yapılacağını, her bölgeye uygun katta yapılaşmaya izin veren planlar yapacaklarını dile getiriyor. Karalar, “Adana deprem bölgesi. Tüm CHP’li belediyelerin arama kurtarma ekiplerinin envanterini aldık. Koordinasyon merkezinde afet sonrası planlanacak. Hangi ekibin hangi bölgede görev yapacağı önceden belli olacak. Dar alanda jeofizik çalışması yapacağız. Riskli bölgelerde özel yapılara izin vereceğiz. Nerede kaç katlı bina yapılabilir bunları belirleyeceğiz” diyor.

Karalar, yeni dönemde yapacaklarını da şöyle sıralıyor: “Hafif raylı sistem üniversiteye kadar uzatılacak, bir de tramvay yapacağız. İki büyük spor akademisi, yaşlı yaşam merkezi, kültür merkezi, modern bir otogar inşa edeceğiz. Yeni güneş enerjisi santralları yapılacak. Belediye buradan elektrik ihtiyacının karşılayacak aynı zamanda ek gelir elde edecek. Mali olanakları artırmayı, emekliler ve öğrencilere yönelik daha fazla sosyal yardımda bulunmayı hedefliyoruz.”

