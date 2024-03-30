Gaziantep'te feci kaza: Freni boşalan TIR evinin önünde oturan kadını ezdi

Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:55

Güncelleme: 30.03.2024 - 16:55

Olay öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı dorsesiz TIR'ın, yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkarak metrelerce savrulan TIR, evinin önünde oturan 61 yaşındaki Ferihan Özkılıç'ı altına aldıktan sonra duvara çarparak durabildi. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır altında kalan Ferihan Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından tırın altından çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kazası sonrası paniğe kapılan ve ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalama ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.