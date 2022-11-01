FETÖ'nün 'sınav usulsüzlükleri' soruşturmasında 25 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2011-2013 arasındaki KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının usulsüz alınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2011-2013 yılları arasında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'nda (ÜDS) soruların usulsüz alınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensupları tarafından 2011-2013'te yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının usulsüz alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılıp haksız menfaat temin edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında, haklarında örgüt evlerinde kaldıklarına, bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar, örgüt içinde mahrem imam konumundaki kişilerle irtibat kayıtları bulunan, örgütün gizli haberleşme şekli "ardışık arama" gibi yöntemler kullanan, örgütsel faaliyetleri belirlenen, çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör çalışanı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda 25 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
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