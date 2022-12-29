Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te, polisin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Suç unsurlarına el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
İsmi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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