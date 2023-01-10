İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:10
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
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ByLock kullandıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, İHRAÇ EDİLMİŞ POLİS...

Operasyonda halen görevde olan 1 hemşire, 1 öğretmen ile ihraç edilmiş 1 polis ve 1 merkez bankası personeli memurunun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

16 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olması dışında haklarında örgütle bağlantıları olduklarına dair ihbar ve örgütün finans kaynağı Bankasya'da artıran hesaplarının olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ifade işlemleri için Emniyet'e götürüldü. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


 


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