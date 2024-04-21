Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü: 6 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taklalar atarak ters dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi, yaralandı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.
Aslan Avcı yönetimindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı. Tarlaya devrilip, ters dönen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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