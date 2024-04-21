Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü: 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taklalar atarak ters dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:28
Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü: 6 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

Aslan Avcı yönetimindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı. Tarlaya devrilip, ters dönen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Ambulans haberleri gaziantep haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
Gaziantep’te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...

Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu

Akkuyu’yu inşa ediyorlar: Rus şirket icralık oldu
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın

İsrail'den Erdoğan-Haniye fotoğrafına sert tepki: Utanmalısın
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu