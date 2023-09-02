Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:53
Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı.

BİR ANDA YERLE BİR OLDU

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü.

Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Player Alanı
5 katlı bina ağır hasar gaziantep

İlgili Haberler

Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü

Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü
Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Galatasaray'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu

En Çok Okunan Haberler