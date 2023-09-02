Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı.
BİR ANDA YERLE BİR OLDU
Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü.
Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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