Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü
Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü Salih Çelik (55) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 3'üncü kilometresinde öğle saatlerinde; Salih Çelik'in kontrolünü kaybettiği 33 NVC 98 plakalı kum yüklü TIR, devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde TIR şoförü Salih Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Salih Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli TIP Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Trafik, devrilen TIR nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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