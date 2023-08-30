Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü

Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü Salih Çelik (55) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:01
Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü
Abone Ol google-news

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 3'üncü kilometresinde öğle saatlerinde; Salih Çelik'in kontrolünü kaybettiği 33 NVC 98 plakalı kum yüklü TIR, devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde TIR şoförü Salih Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Salih Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli TIP Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Trafik, devrilen TIR nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Player Alanı
Adli Tıp Kurumu 112 Acil

İlgili Haberler

CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti: Bindirecek yolcu bulamıyoruz...

CHP'li vekilin dinlediği dolmuş şoförü isyan etti: Bindirecek yolcu bulamıyoruz...
Beyoğlu'nda otobüs durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda otobüs durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı
TIR şoförü damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi.. Araç lastiği taktılar!

TIR şoförü damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi.. Araç lastiği taktılar!

En Çok Okunan Haberler