Gaziantep'te hastanede silahlı kavga: Yaralılar var!

Nizip Devlet Hastanesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:50
Gaziantep'te hastanede silahlı kavga: Yaralılar var!
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Devlet Hastanesi'ne gelen baba ve oğlu, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahısla tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken baba ve oğlun tartıştığı şahıs silahını çekerek ateş etmeye başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada baba ve oğlu ile hastanede sıra bekleyen bir şahıs yaralandı.

Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken hastanede büyük panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Nizip gaziantep silah kavga

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