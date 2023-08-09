Diyarbakır’da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakir’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 07:38
Diyarbakır’da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
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Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi’nde, akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö. ile M.G. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

OLAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve bir cep telefonu buldu.

Olaya karışanlarına yakalanması için çalışma başlatıldı. 


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