Gaziantep'te helikopter kazası... Enkazdan ilk görüntüler ortaya çıktı!

Hatay'dan havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında düşen polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti.

IHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:45
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Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.

En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı. 

ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜLER

 Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti.

Kaza sonrası yaralanan teknisyene ilk müdahalenin yapılması yer aldı.  

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay sonrası şehit olan pilotların naaşları hastane morguna kaldırılırken yaralanan teknisyen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sürüyor. 

                         


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