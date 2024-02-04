Son Dakika... Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit, 1 yaralı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 02:01
Son Dakika... Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit, 1 yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bir polis helikopterinin düştüğünü açıkladı. Kazada 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen yaralandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. 

Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.??Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."


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