Gaziantep'te 'hırsızlık' iddiası: 9 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 9'u tutuklandı. Öte yandan, aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
ÇALINTI EŞYALARA EL KONULDU
Bu kapsamda 22 hırsızlık olayıyla ilgili 25 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.
Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
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