Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 3 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesi yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:48
Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 3 şahıs suçüstü yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde hırsızlık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir kamu kurumuna ait hurda ve moloz döküm sahasından 500 kilogram hurda malzeme çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli E.Y., H.B.A. ve Y.C.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.


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