‘Kasten öldürme’ ve ‘yağma’ suçlarından hüküm giyen 2 firari yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme", "yağma" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Kayseri'de haklarında 30 yıl ve 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.C. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 30 yıl hapis cezası olan M.U'nun merkez Melikgazi ilçesi Mevlana ve Keykubat mahallelerindeki adreslerini tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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