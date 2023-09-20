Gaziantep'te 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

Gaziantep’te, iki gurup arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmail B. (47) ile Beyhan B.(23) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:30
Gaziantep'te 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı
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Çamlıtepe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, iki grup arasında ‘yan bakma’ nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö., av tüfeği ile İsmail B. ile Mehmet B.’ye ateş etti.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri saçmaların isabet etmesiyle yaralanan İsmail B. ile Mehmet B.’yi özel bir hastaneye götürdü.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan İsmail B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis tüfeği ateşleyen E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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