Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep Yeşilvadi yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:45
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Feci kaza dün Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda iftar saatinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iftara yetişmek üzere aracıyla yola çıkan 28 yaşındaki İsmail Uygun, Yeşilvadi yolunda ilerlerlerken aynı yol üzerinde plakası belirlenemeyen diğer araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir araçta bulunan 3 kişi yaralanırken diğer araç sürücüsü 28 yaşındaki İsmail Uygun ise ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki İsmail Uygun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Uygun’un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor


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