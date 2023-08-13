Gaziantep'te iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Gaziantep'te iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Gaziantep Bayramlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde Servet Kankaya'nın kullandığı hafif ticari araç ile Mahmut K. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Kankaya hayatını kaybetti, her 2 araçtaki 8 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
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