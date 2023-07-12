Gaziantep’te iki katlı binanın bahçe duvarı yıkıldı: 5 yaralı
Gaziantep’te iki katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı.
Yıkılan duvarın altında kalan 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Köprü ve otoyol geçişlerine zam
- Babasının Kızı filmi konusu nedir?
- Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akılalmaz iddia
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli