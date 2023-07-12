Gaziantep’te iki katlı binanın bahçe duvarı yıkıldı: 5 yaralı

Gaziantep’te iki katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:56
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Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı.

Yıkılan duvarın altında kalan 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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