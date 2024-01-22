Gaziantep'te iş cinayeti: Pres makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı

Gaziantep’te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:23
Gaziantep'te iş cinayeti: Pres makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde iddiaya göre, bir fabrikada 16-24 vardiyasında çalışan işçi Adem Tura (32), bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı.

Olayı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pres makinesine sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Adem Tura’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda önceki gün tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


İlgili Haberler

Sivas'taki Ofisline fabrikasında patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralandı

Sivas'taki Ofisline fabrikasında patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralandı
Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

Osmaniye’de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi
Adana'da maaşlarını alamayan fabrika işçileri eylem yaptı

Adana'da maaşlarını alamayan fabrika işçileri eylem yaptı

En Çok Okunan Haberler