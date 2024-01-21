Sivas'taki Ofisline fabrikasında patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralandı
Sivas’ta mobilya sektöründe üretim yapan Ofisline fabrikasında kaynak işlemi sırasında yaşanan patlamada 1’i ağır 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ofisline isimli fabrikada, kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan bir sorundan dolayı patlama meydana geldi.
YARALILAR VAR
Yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yaşanan olayda Y.A.(28) vücudunda oluşan yaralardan dolayı ağır yaralanırken S.S.(30) isimli kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin olayla ilgili incelmesi devam ediyor.
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