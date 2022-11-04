Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Gaziantep'te, sosyal medyada terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı saptanan ve polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 2 şüphelinin sosyal medyada örgüt propagandası yaptığını belirledi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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