Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Suriye uyruklu M.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. 25 Eylül'de tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.
"ÖĞRETMEN" SIFATIYLA İDEOLOJİK EĞİTİM VERDİ
M.A'nın IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüt üyelerine "öğretmen" sıfatıyla ideolojik eğitim verdiği, bu görev nedeniyle kendisine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, IŞİD işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.A. suçlamaları kabul etmedi.
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