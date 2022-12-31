Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
Gaziantep'te, polis ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüten ve halen örgüte eleman kazandırmaya çalışan 14 şüpheliyi tespit etti.
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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