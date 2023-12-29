Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu: 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme yakalandı!
Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, teknik takibin ardından yurt dışından kaçak yollarla ilaç ve tıbbi malzeme getirildiği iddiasıyla Şehitkamil ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
1 GÖZALTI!
Adreste yapılan aramada; 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ile kaçak 150 parfüm, 9 cep telefonu, 3 tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen dini kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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