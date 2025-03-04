Gaziantep'te 'kaçak malzeme' operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon lira!

Jandarma ekiplerince 3 iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 115 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te 'kaçak malzeme' operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon lira!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:04

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde O.Ö., M.B.T. ve İ.Ö. adlı şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. Söz konusu 3 ayrı işyerinde yapılan adli arama sonucunda piyasa değeri toplam 2 milyon 115 bin TL olan gümrük kaçağı 250 adet akıllı kol saati, bin 140 adet kablosuz kulaklık ve bin 590 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.B.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İ.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gaziantep #gümrük #kaçak #Piyasa Değeri

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