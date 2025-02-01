Piyasa değeri 1 milyon... Kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan şok güven uygulamasında 1 milyon 75 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyona 7 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 1 milyon... Kaçak malzeme ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 13:30

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçesinde güven uygulaması icra edildi.

Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesine yönelik çalışmada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 1 milyon 75 bin TL olan gümrük kaçağı 1 ton 900 tütün, 3 bin 250 paket sigara, 175 adet puro, 20 bin adet makaron, 28 paket nargile tütünü ve 30 adet elektronik eşya ele geçirildi.


Etiketler: #gaziantep #Operasyon #kaçak

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