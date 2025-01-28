Piyasa değeri 800 bin TL... Gaziantep'te 'kaçak malzeme' operasyonu: 2 kişiye işlem

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:08

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:10

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen A.S. ve O.B. isimli şüpheli şahıslara ait ikametlerde ve araçlarda arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN TL

Aramalar neticesinde piyasa değeri 800 bin TL olan 2 ton 400 kilo nargile kömürü, 314 kilo nargile tütünü, 270 kilo kaçak çay, 42 bin 400 adet boş makaron ve bin 754 adet ambalaj ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.