Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı.
Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirilmişti.
Video Haberler
- Engelli kiracısını sokağa attı
- Vapur kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Kamyonetin kasasından düşen işçinin: 'O anları kamerada'
- Zafer Algöz'den yeni 'Gibi' açıklaması
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!
- Eşini yaraladı, kayınpederini öldürdü!
- İstanbul'da sürücülere 'abart egzoz' cezası
- Arnavutköy'de kuzenlerin kavgası cinayetle sonlandı
- Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü!
- Vakaya giden ambulans, düğün konvoyuna takıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Havalimanında inanılmaz rakamlar!
- 'Bana su bile döktürmediler'
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'