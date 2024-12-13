Gaziantep'te 'kaçak telefon' baskını: 1 gözaltı

Gaziantep'te kaçak 51 cep telefonu, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'kaçak telefon' baskını: 1 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:35

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, Şahinbey ilçesinde K.M'ya ait iş yerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

1 GÖZALTI

İş yerinde yapılan aramada, 51 gümrük kaçağı akıllı telefon, 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #gaziantep

İlgili Haberler

David Okereke seriye bağladı: Gaziantep FK'ye tek gol yetti!

David Okereke seriye bağladı: Gaziantep FK'ye tek gol yetti!
773 bin TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı

773 bin TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı
İlhan Palut'tan Gaziantep FK maçı sözleri: 'En kötü senaryolardan birisiyle başladık'

İlhan Palut'tan Gaziantep FK maçı sözleri: 'En kötü senaryolardan birisiyle başladık'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler