Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 254 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ayda yapılan operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:28
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 254 gözaltı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şubat ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda 227 bin 200 adet makaron, 32 bin 578 adet gümrük kaçağı sigara, bin 932 adet gümrük kaçağı emtia, 742 litre sahte/kaçak alkol, 462 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 290 adet elektronik sigara, 142 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tüfek, 151 adet şarjör ve 4 bin 558 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 254 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.


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