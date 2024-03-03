Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:13
Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı
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Olay, Esenyurt meydanında yaşandı. Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, yurttaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

Röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi’nin Esenyurt’ta kurduğu seçim çadırını eleştirerek iddiaya göre "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" dedi.

Bunun üzerine çevrede toplanan kişiler, şahsın sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren yurttaşlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.

 


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