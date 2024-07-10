Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde operasyon yaptı.
Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek 58 adet fişek, 4 adet şarjör ile çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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