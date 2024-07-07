Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.A.A.’nın evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 kurusıkı, bu silahlara ait 85 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi. M.A.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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